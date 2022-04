MinSalud estableció normas de afiliación mediante "contribución solidaria"

María Andrea Godoy, viceministra de Protección Social, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre las normas de MinSalud con afiliación mediante "contribución solidaria".

"La afiliación al sistema de Seguridad Social de salud está en el 99%, se tiene una afiliación muy alta, pero no es el mismo porcentaje en todos los departamentos. Cerca de 500 mil personas no están afiliadas, no por pobres o vulnerables, pero tampoco tienen los recursos suficientes para estar afiliados allí", contó.

Por otro lado, mencionó también que esta medida ayudará a personas que no pudieron seguir cotizando debido a la emergencia sanitaria.

"Esta medida va hacia un grupo importante de personas que están afiliadas, pero que por la emergencia sanitaria no pudieron seguir cotizando. Hay que ir a la Secretaría de Salud y ahí les dan la orientación para la encuesta Sisbén. Si están en el A, B, o C entran al régimen subsidiado con un subsidio pleno", explicó.