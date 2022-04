Hermana de Piedad Córdoba entró dineros a La Picota

Caracol Radio ha conocido un episodio que genera sinnúmero de inquietudes, y que también tiene que ver con el escenario carcelario, que ha estado en el centro de la información. Hechos que, una vez más, se desarrollaron en La Picota.

El día 25 de marzo, a las 10:35 de la mañana, se hacía un procedimiento rutinario de requisa en la entrada de los cubículos donde se realizan las visitas de los internos, más exactamente en la Estructura 3. La persona objeto de la requisa fue Martha Lya Córdoba Ruiz, hermana de la senadora Piedad Córdoba.

El procedimiento lo llevó a cabo la dragoneante Diana Pilar Losada, quien ve en la entrepierna de la visitante un bulto y le solicita a la señora Córdoba que, voluntariamente, saque lo que lleva oculto. Ella acepta y saca una bolsa plástica con dinero en efectivo: alrededor de dos millones de pesos en billetes de 50 mil.

La dragoneante procede a solicitarle al dragoneante Roger Salamanca que se ponga en contacto con la Unidad de Policía Judicial, para que realicen la diligencia de comiso del dinero. Y se informa al inspector interno para que proceda a no permitir el ingreso de la señora Córdoba. Eso sucede porque el procedimiento de ingreso contempla un acta donde quienes visitan la cárcel deben registrar celulares, armas, dinero y otros elementos prohibidos. Al no declarar ese dinero, y entrarlo escondido, es que se procede a prohibir la entrada de Córdoba a la instalación.

En un principio la guardia informó verbalmente del hecho, pero extrañamente, no se redactó el correspondiente informe oficial. El documento que tiene en su poder Caracol Radio, y que confirma estos hechos, se logró gracias a la exigencia de las autoridades carcelarias, porque la guardia estaba demorando indebidamente su elaboración. De hecho, no existen imágenes de esa visita y procedimiento porque, como ha sucedido en otras ocasiones, extrañamente las cámaras no registran el total de las grabaciones.

Sobre el episodio surgen naturales dudas: ¿para qué estaba entrando dinero a la cárcel la hermana de Piedad Córdoba y qué necesidad había de llevar dinero a una cárcel de máxima seguridad, donde hay personas en trance de extradición? ¿Era la primera vez que lo hacía o la primera en que fue sorprendida? ¿Ese dinero era para entregarlo a su hermano Álvaro Córdoba, pendiente de extradición, o a quién? ¿Qué pasó con esa suma, está decomisada o se le devolvió a Córdoba? ¿Se corrió traslado del hecho a la Fiscalía? ¿Adelanta la Fiscalía algún tipo de diligencia? ¿Por qué no se ha hecho pública esta situación, sabiendo de los controvertidos hechos de las últimas semanas que tienen por escenario a La Picota y en buena parte como protagonista a la senadora Piedad Córdoba? No existe la menor posibilidad de que Piedad Córdoba no conociera este hecho y, entonces, como corresponde, ¿lo puso en conocimiento del Pacto Histórico, sobre todo con el antecedente de otro hermano, el de Petro, con su entrada a la misma cárcel? Si el partido lo sabe, ¿por qué no ha hecho pública esta situación? Inquietudes que deberían quedar plenamente aclaradas por las partes involucradas.