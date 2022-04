"Hay fotografías y evidencias, el Ejército hizo movimientos de cuerpos"

José Guarnizo, director de Voragine, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre la investigación de Voragine, Cambio y El Espectador por lo sucedido en Putumayo, El Remanso, con el Ejército Nacional y posibles civiles fallecidos tras una operación militar.

Lea más:

"Esta operación se dio en un escenario donde había decenas de civiles. En este operativo, el Ejército entró al escenario disfrazados de guerrilleros. Esto lo ha venido reconociendo el Ejército. Tercero, algunos civiles cayeron en ese escenario de la operación", empezó diciendo.

Y agregó: "Fue un poco difícil con los habitantes de El Remanso con las declaraciones, porque la Fiscalía incluso llegó cuatro días después para tomas las declaraciones en la investigación. Algo que manifestaron delante de la Fiscalía es que no se sentían seguros ni cómodos diciendo lo que tenían que decir porque se sentían observados".

Por otro lado, mencionó que el operativo fue en la mañana y que solo hasta la tarde se reportó a la Fiscalía.

"El combate se dio entre las 7 a.m. y las 9 a.m. La Fiscalía reporta que se entera del operativo a las 2:15 p.m. Esto quedó en un informe de la Fiscalía, uno se pregunta: qué pasó en 4 horas y media, porque el Ejército reporta a los funcionarios del CTI para que hagan los actos urgentes. Hay una serie de fotografías y evidencias de que el Ejército hizo movimientos de los cuerpos antes de que llegara el CTI", dijo.

Y añadió: "Hay varias situaciones, lo más importante es que nosotros tratamos, como periodistas, es tratar de recopilar la mayor cantidad de testimonios y pruebas que pueden convertirse en indicios de lo que pasó ese día. Va a ser muy difícil para el Ejército que actuaron en una zona donde había civiles. Nosotros logramos entender que en el momento de 6 a 7am había hombres armados de las disidencias de las Farc, al menos 5 personas. En el escenario sí había disidentes".

Además, el director de este medio mencionó que había hombres vestidos de negro que se presentaron como guerrilleros, quienes habrían iniciado el cruce de disparos.

"Cuando se da la operación, el Ejército, al parecer, entran unos hombres vestidos de negro y se presentan como guerrilleros y no como Ejército y, según la comunidad, ellos dieron los primeros disparos. Esto les permite a los soldados que sí entran en una situación de enfrentamiento donde hay civiles. Militares han reconocido que el objetivo es con alias 'Bruno' y que él se había ido un día antes, eso no ha respondido el Ejército. La pregunta es por qué se lleva a cabo esta operación de alto riesgo si este señor ya no estaba", finalizó.

