"Yo no soy ‘Bruno’, supuesto objetivo de operación militar": Habitante

Se cumplen nueve días de la polémica operación militar en la Vereda el Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo. Esta incursión militar, según la Fuerza Pública, tenía como objetivo alias ‘Bruno’, jefe de las disidencias del frente 48, pero a pesar de que supuestamente un francotirador lo tenía ubicado no fue dado de baja.

Caracol Radio estuvo en la zona, conversó con los habitantes y se encontró con el ‘Bruno’, pero no al que buscaban sino al que confundieron.

“Vimos una piraña que salieron unas personas de buzo negro y sudaderas verdes. Nos sacaron a la orilla del río donde me señalaban que yo era una persona objetivo del operativo, me anunciaban que yo era alias ‘Bruno’. Yo me sentí muerte me apuntaron, me tiraron al piso, me patearon”, dijo.

En el lugar aún están los rastros de la escena del crimen que sigue siendo analizada por las autoridades. Según el testimonio del líder se salvó de milagro. En la comunidad notaron la estrecha relación entre los dos grupos, los que iban de civil y los de camuflado, es decir el Ejército.

“Pasando unas dos horas nos sacan en línea hacia el centro de la comunidad, ahí vimos los cuerpos que estaban tirados, ahí vimos a los hombres de negro que ya conversaban con los militares. Por eso acusamos que es el Gobierno que tuvo que ver con todo este asesinato de la población civil”.

La comunidad relata como los maltrataron y los llevaron a la cancha de microfútbol al rayo del sol, hasta que los hombres de negro salieron en un helicóptero militar, según lo cuenta los habitantes de la vereda el Remanso.

“Me llevaron para allá donde estaban las otras mujeres y que nos quedáramos quietas, que nadie hablara, nos encañonaron con esas armas. Nos trajeron a la cancha en un rayo de sol nos tuvieron. Yo lloraba mucho. Esos barbudos que se fueron en un helicóptero no nos dejaban hablar con ellos. Tanto que creemos en el Ejército porque ellos siempre dicen que nos ayudan, que no se preocupen, pero miren lo que nos vienen a hacer a nosotros, pensando que ellos nos están ayudando antes ellos nos están matando a las personas civiles a las personas que tanto queremos”.

La comunidad de la Vereda el Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, vio como mataron a sus vecinos y los que pudieron esconderse pensaron que también los iban a matar y por eso alzan su voz para decir que esta supuesta operación militar es un falso positivo porque los 11 muertos son civiles conocidos.