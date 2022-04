Conductor de un senador es acusado de golpear a su hija

El pasado 2 de abril, una menor de seis años fue llevada a un centro de salud en Baranquilla con hematomas en diferentes zonas de su cuerpo. Según su testimonio, su padre, Alexander Tovar, fue el causante de las heridas. En palabras textuales, la niña contó a los funcionarios de Medicina Legal, quienes la atendieron después de recibir atención médica: "Yo le tengo miedo a mi papá. Yo no quiero estar con él. Antes me ha pegado con correa y zapatos".

El equipo de 10AM Hoy por Hoy realizó las respectivas averiguaciones y encontró que el acusado, Alexander Tovar, es el conductor de un congresista de la República. Se trata del senador José David Name del Partido de la U, quien consiguió más de 100 mil votos en las elecciones legislativas del 13 de marzo. El vínculo entre Name y Tovar es directo, es decir, este último no pertenece a ninguna entidad del orden nacional en materia de seguridad y la relación laboral se pactó con el parlamentario.

Caracol Radio conversó con la madre de la menor, Adela Castillo, sobre lo ocurrido. Castillo señaló que su hija se encuentra en poder del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) e hizo un llamado para que se la entreguen. El ICBF confirmó esta información y agregó que está a la espera de que las autoridades judiciales se pronuncien al respecto.

Por su parte, Alexander Tovar indicó que no atendería a ningún medio de comunicación por sugerencia de sus abogados.