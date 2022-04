Por ahora, Daniel Quintero mantiene fecha de funcionamiento de Hidroituango

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre Hidroituango y la fecha de funcionamiento. Si bien no confirmó aún que vaya a ser el 26 de julio, si mantiene por ahora esta fecha, evitando contratiempos.

"Vamos muy bien, Hidroituango va a toda máquina. Estamos a día y noche. Es uno de los proyectos más complejos; túneles que tapar y demás. Esta energía sería fundamental para el país, estamos concentrados en que vaya a funcionar", contó.

Y agregó: "Hacia 2013, debido a decisiones que buscaban incrementar el valor de la obra y ganar meses, cambiaron el diseño de la obra. El tercer túnel se construyó con material deficiente y menor cantidad de varilla y concreto. Esto llevó al colapso de este túnel. Si este túnel hubiera colapsado, pero no se hubieran cerrado los demás, hoy la represa estaría produciendo energía. Hubo sobrecostos de 12 billones de pesos, ya recuperamos 4.3 y estamos haciendo lo posible que salga lo más rápido posible sin arriesgar el proyecto".

Por otro lado, mencionó que aún se mantienen los riesgos y hay zonas con alerta roja, por lo que se deben esperar ciertas acciones para salir de allí.

"Todavía hay un nivel de riesgo alto, en algunas zonas hay alerta roja, pero todas las medidas han buscado reducir el riesgo. Nos falta cerrar un túnel y una vez lo cerremos podremos darles tranquilidad plena a los habitantes. Este cierre se está haciendo con algo novedoso, nunca hecho antes en el mundo. En tiempos vamos bien, si hay son de 15 o un mes, pero nada grave. Este año va a estar funcionando Hidroituango y esperamos que sea en julio 26, todavía podemos esperar que sí sea ese día", explicó.

Finalmente, el alcalde de Medellín, habló sobre polémicas de apoyos políticos y mantuvo que él no puede hacer campaña.

"Los funcionarios que quieren hacer política deben hacerlo por su parte y renunciar. Mi esposa no es funcionaria pública. Los alcaldes no lo podemos hacer, pero sí la esposa si así lo desea. Con Federico Gutiérrez, cuando Gustavo Petro venía a hacer campaña, él le cerraba las puertas. Conmigo no, mantengo esquemas de seguridad y espero que todos puedan conocer sus propuestas", finalizó.