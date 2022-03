Petro suspendió su agenda y se practica prueba de COVID-19

Luego de que el candidato Gustavo Petro no asistiera al debate presidencial de ‘Los Primivitotantes Preguntan’ en la Universidad Javeriana, Caracol Radio conoció que el motivo tiene que ver con la suspensión de su agenda, luego de que se practicara una prueba de COVID-19 por algunos síntomas que presentó durante la mañana.

Fuentes cercanas a la campaña confirmaron que están a la espera de los resultados para determinar si puede seguir o no con su agenda pública. Esto además porque en los últimos días en medio de su correría se ha visto con cientos de personas que incluyen a otros candidatos a la Presidencia y estudiantes que participaron del debate en la Universidad Externado el día martes, encuentros con empresarios y sectores políticos, entre otros.

A este debate fueron invitados 5 candidatos a la Presidencia que van liderando en las encuestas para responder las preguntas de los jóvenes y estudiantes.

Aunque hace 2 meses se venía planeando, Rodolfo Hernández dijo desde el principio que no podía asistir, Gustavo Petro canceló a última hora, según la moderadora del evento, Juanita León, habló personalmente con él y le confirmó su asistencia, fue la avanzada, sus delegados estuvieron revisando las reglas de juego y canceló, según confirmamos luego en esta sección, el motivo fue la sospecha de Covid-19.

León afirmó además que el candidato Fico Gutiérrez escuchó que Petro no iba y también canceló su asistencia al debate. Desde la campaña de Petro nos dicen a esta sección que él nunca confirmó, que si mostró interés en ir, pero que no oficialmente no se había establecido. De la campaña de Fico nos dicen que se le presentó algo importante de último momento y no alcanzó a llegar.

Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt que si asistieron a la cita, respondieron a las preguntas de Jóvenes de diferentes lugares de Colombia que enviaron sus videos.