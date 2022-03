El Chato, restaurante de Álvaro Clavijo, lanza propuesta gastronómica

El Chato no solo es reconocido a nivel nacional sino también internacional. “The World’s 50 Best Restaurants” catalogó el restaurante como el número 80 en la lista de los 100 mejores restaurantes del mundo y los premios “Latin America´s 50 Best Restaurants” lo galardonó como el 7° mejor de la región.

En honor a todos los reconocimientos, el chef Álvaro Clavijo lanza una nueva propuesta en el segundo piso del restaurante. Se trata de un espacio donde se ofrece un menú a partir de algunos extras, según el gusto del cliente y los productos diarios de los proveedores locales.

“El segundo piso lo planeamos durante toda la pandemia y tuvimos la oportunidad de estrenar una cocina prime para un menú diferente. Para mí la atención del cocinero al cliente es muy importante y no es común. Este segundo piso nos da la oportunidad de ese servicio", aseguróClavijo para Caracol Radio.

El Chato está ubicado en la dirección Calle 65 # 4-76 en la ciudad de Bogotá.