Colombia mantiene una brecha digital del 34,4%

Colombia es un país en el que la brecha digital aún persiste. Y no solo en el acceso, sino sobre todo en la capacidad para utilizar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de forma eficaz, especialmente por parte de los no nativos digitales, es decir, aquellas personas con bajos niveles educativos o económicos y limitado acceso a la tecnología. De hecho, las habilidades digitales son la principal dimensión que explica el 34,4% de la brecha digital que existe actualmente en el país, por encima del acceso material (32,6 %), el aprovechamiento (29,4%) y la motivación (3%), de acuerdo con estadísticas recientes del Ministerio TIC.

Esta problemática guarda estrecha relación con la migración de la educación al mundo virtual que provocó la pandemia. Según Santiago Salazar, CEO de *hackU*, “si bien, esta coyuntura facilitó el acceso a información y capacitaciones a millones de personas alrededor del planeta, también supuso un reto para los individuos que no se sienten cómodos aprendiendo de forma digital, ya que el autodidactismo y la disciplina no son una capacidad innata en los colombianos, y estas son la base para el éxito en los programas de e-learning conocidos hasta el día de hoy. Y para las empresas, que se vieron obligadas a adaptarse a la nueva realidad, el factor educativo resulta fundamental para desarrollar una mayor flexibilidad y respuesta ágil ante los cambios”.

En este escenario, cabe resaltar respuestas como la de *hackU*, una startup que utiliza la metodología del micro-aprendizaje para transferir contenidos educativos abiertos a miles de no nativos digitales y profesionales que necesitan actualizar sus conocimientos sin descuidar su trabajo. Y lo hace a través de Whatsapp, la aplicación de mensajería instantánea que en 2020 contaba con al menos 39 millones de usuarios en Colombia, según datos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Aprovechando la popular app como un canal masivo de formación sin fronteras, hackU ya ha enviado más de 1.5 millones de cápsulas educativas de 15 minutos en temas relacionados con liderazgo, marketing digital, innovación y desarrollo, servicio al cliente, entre otros. Con el acompañamiento de entrenadores individuales que pueden apoyar a personas que no son autodidactas o que se les dificulta tener disciplina, y un sistema de evaluación del aprendizaje, la compañía ya ha potenciado la capacitación e impactado a más de 30 millones de personas en el mundo.

*De lo presencial a lo virtual*

No hay duda que el modelo de entregar recursos de educación a través de Whatsapp está rindiendo sus frutos. Y eso también se comprueba con los casos de éxito de reconocidas empresas que tuvieron que interrumpir sus programas de capacitación por la emergencia sanitaria, pero encontraron la forma para llevarlos de forma fácil y rápida al entorno digital.

El primer caso es el del renombrado Grupo Nutresa. Esta empresa líder en alimentos procesados en Colombia con el 53.8% de participación del mercado y uno de los jugadores más relevantes del sector en América Latina, logró llevar su programa de capacitación de tiendas de barrio a la virtualidad con la tecnología de hackU. La colaboración no solo permitió capacitar y certificar a más de 2 mil tenderos -muchos de los cuales no estaban acostumbrados a capacitarse a través de un computador o un dispositivo móvil-, sino que también aumentó su nivel de ventas en un 10% y alcanzó índices de recomendación superiores al 90%.

Para la Escuela de Clientes Nutresa la oportunidad era inmejorable: “Necesitábamos llevar el programa de capacitaciones de tiendas clientes a la virtualidad, ya que para nosotros ayudar a nuestros clientes a desarrollarse y crecer es una prioridad fundamental sobre todo con estos tiempos se hacía más urgente buscar un aliado que nos ayudara a hacerlo”.

Por su parte, la Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Profesional de Antioquia – Coopevian CTA, recurrió al modelo de la startup para capacitar a más de 3 mil guardas de seguridad a nivel nacional. “Percibimos que era una excelente forma de seguir entrenando a nuestros asociados guardas de seguridad, ya que muchos de ellos no tienen acceso constante a una plataforma en un computador para estudiar, pero sí usan WhatsApp de manera cotidiana”, aseguraron desde la organización.

Otro de los casos para destacar es el de Caribbean Exotics. Esta compañía, que lleva más de un cuarto de siglo exportando frutas exóticas frescas desde Medellín, buscaba desarrollar competencias de liderazgo en los operarios de las fincas que están en zonas alejadas de las ciudades, quienes no eran muy afines a temas digitales, pero si utilizaban WhatsApp. Con este innovador sistema de enseñanza, la organización no solo logró capacitar en tiempo récord a cerca de 60 operarios sino también duplicar el número de horas de capacitación promedio por empleado e, incluso, extender el programa. “Gracias a los buenos resultados de la tasa de finalización del curso, decidimos renovar el proceso para ofrecer un nuevo curso de liderazgo, ya no solo a los operarios sino también a nuestro equipo de coordinadores y directivos”, detallaron desde la compañía.

Frente al avance imparable de las herramientas digitales que hoy en día permiten realizar todo tipo de actividades desde un computador o un dispositivo móvil, es claro que la educación y el entrenamiento corporativo debe inclinarse hacia la experiencia del usuario y la adaptabilidad: de las capacitaciones en espacios físicos con otros colaboradores a la adquisición de conocimiento útil y dinámico en cualquier momento a través de un dispositivo que se lleva en el bolsillo.

Es así que la reducción de costos para las organizaciones, la eliminación de desplazamientos y barreras geográficas, así como la rápida adaptación al ritmo de aprendizaje, están demostrando cómo la tecnología está democratizando el acceso a la formación en el sector empresarial.