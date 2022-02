Por primera vez la OTAN activó su “fuerza de defensa”¿Qué significa eso?

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Universidad del Rosario e internacionalista, sobre la decisión de la OTAN de activar su “fuerza de defensa” debido al conflicto entre Rusia y Ucrania.

La fuerza de defensa significa entrar en estado de alerta máxima, por primera vez la OTAN siente que hay peligro de agresión contra a uno de sus miembros. En este caso no es Ucrania, sino sus países vecinos como son Letonia, Lituania, Estonia y Polonia.

“El ideal de agresión se ha venido relativizando en el último tiempo, no solamente por la manera del ataque sino también por la inminencia del ataque. Pero lo que se acabó de activar es por un ataque físico”, afirmó Jassir.

Leer más: A Przemysl, Polonia continúan llegando ucranianos en busca de refugio

El profesor indicó que “Colombia coopera institucionalmente con la OTAN, pero de ningún manera tiene la obligación de asistir en caso de una agresión exterior. La relación se basa únicamente en intercambio de prácticas, transferencia de tecnología, compartir información, es solamente de cooperación más no de asistencia militar”.

Además, esta decisión no tiene ninguna implicación para Colombia, salvo las que el gobierno determine. Mauricio explica que “Duque no tenía ninguna necesidad de decir internacionalmente que Colombia como socia de la OTAN apoyaba la integralidad de Ucrania. Que seamos socios no nos involucra de ninguna manera en la guerra que se está viviendo”

Leer más: "Era un depredador": exalumna del Colegio Marymount sobre Mauricio Zambrano

"Es muy poco probable que la guerra se desborde y llegue a Latinoamérica, no tendría sentido. Hay una evidente afinidad entre Colombia, la OTAN y Estados Unidos, lo cual hace que Colombia los apoye, pero eso no nos pone como blanco de Rusia de ninguna manera", concluyó Jassir.