"Era un depredador": exalumna del Colegio Marymount sobre Mauricio Zambrano

En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló Laura Giraldo, exalumna del Colegio Marymount, a propósito de las denuncias de acoso sexual al interior de esta institución educativa:

“Fui una de las víctimas de acoso y abuso en grado 10 y 11 por parte de Mauricio Zambrano. Él fue muy manipulador, intenta convertirte en cómplice y esto genera una culpabilidad. Siempre me amenazaba con que me iban a sacar del colegio y no podía comentarlo con mis amigas", comentó.

SOBRE MAURICIO ZAMBRANO

De acuerdo con la denuncia, el caso fue normalizado de manera institucional, pero finalmente decidió contar su experiencia a su grupo de amigas más cercano y muchos fueron testigos de la manera como él la miraba en formaciones públicas del colegio.

"Él era un depredador constante, me besó y tuvo tocamiento inapropiados. En mi formación de médico empecé a entender más sobre el término de abuso.

NO ES EL ÚNICO CASO AL INTERIOR DEL COLEGIO

Por otra parte, Giraldo dijo que tiene sentimientos de amargura con el colegio y reiteró que las alumnas tenían conocimiento de otros casos, no solo el de Zambrano, sino el de un sacerdote.

"Como exalumnas tenemos un grupo privado y ahí se habló sobre esto. El difunto padre Daniel tuvo prácticas inapropiadas con estudiantes en la capilla del colegio. Una estudiante interpuso una denuncia contra la institución, pero ellos no hicieron nada. La justicia ya no podrá actuar porque el hombre falleció en 2021", reiteró.

Sobre el asalto del que fue víctima en la institución, Laura Giraldo afirmó que le cuesta hablar mucho sobre el caso. Con Mauricio no establecieron relación sexual, pero sí la besó y tuvo tocamientos muy inapropiados con ella.



OTROS DATOS DEL CASO



Mauricio Zambrano también fue director de curso, acompañó a las estudiantes a excursiones e incluso estuvo en el exterior con el equipo de fútbol.

Por su parte, Giraldo agradeció al profesor Hugo Forero por su acompañamiento en esos años, especialmente con el Prom 2017. Él interpuso una denuncia, pero ante la falta de respuesta de la rectoría, terminó saliendo.

