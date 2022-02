Ante paro armado, ¿qué hacer con el ELN?

En Hora 20 un programa para analizar los últimos hechos relacionados con el paro armado nacional decretado por la guerrilla del ELN. Se debatió sobre la respuesta del Estado; la capacidad de alteración del orden público de la guerrilla y la retórica del gobierno sobre el plano electoral.

Durante las primeras 19 de las 72 horas de paro armado nacional decretado por la guerrilla del ELN, distintos puntos del país se han visto bajo ataque por parte de la organización terrorista. Un explosivo que terminó derrumbando un puente en la vía entre Curumaní y Pailitas en el sur del Cesar, dejó incomunicado el centro del país con la costa caribe. En el Oriente, entre la vía El Socorro y Ocaña siete personas resultaran heridas tras otra explosión. En Cúcuta en el anillo vial mientras uno de los perros antiexplosivos hacía la labor de inspeccionar, falleció, mientras que una uniformada resultó herida. En el sur del país, un camión fue incinerado y se bloqueó en varios puntos la vía entre Cali y Popayán. Además, de estos hechos de violencia, poblaciones en Chocó, Cauca, Catatumbo y Arauca se encuentran confinadas con temor a salir: clases han sido canceladas, no hay transporte intermunicipal y el miedo es latente.

De otro lado, el gobierno ha respondido con el “plan democracia”, se desplegaron más de 240.000 uniformados para garantizar seguridad y el ministro de Defensa, Diego Molano ha insistido que a los terroristas se les combatirá con contundencia y decisión, no obstante, hace apenas dos días aseguraba que el ELN no tenía los medios para cumplir con el paro, incluso dijo que los panfletos eran información falsa. Sin embargo, la retórica del gobierno se ha mantenido en el discurso del interés político detrás de los actos terroristas, el presidente Duque aseguró esta tarde que el ELN debería decir a quién quieren favorecer, esto después de que el ministro Molano señalara que el ELN comete actos criminales para que después algunos candidatos hablen de perdón social.

En los últimos meses el ELN ha tenido una acelerada actividad en departamentos como Arauca, en enero se contabilizaron 19 acciones terroristas; el CERAC reportó que en el último semestre del 2021 hubo un crecimiento acelerado de enfrentamientos por parte de una guerrilla que según INDEPAZ tiene más de 2.400 hombres activos.

Lo que dicen los panelistas

Paloma Valencia, congresista y candidata al senado de la república, planteó que la seguridad es un bien jurídico el cual el Estado debe garantizar, pero que ante el desafío el ELN, una guerrilla descentralizada, la pregunta es: “¿por qué no podemos con el ELN?” agregó que los problemas de inteligencia y las dificultades para luchar contra los cultivos ilícitos, deben ser claves para abordar el problema de la guerrilla.

Reconoció que la política del gobierno Duque en seguridad ha sido insuficiente cuando hay población secuestrada, “no es que no se haga nada, pero gobierno enfrenta una herencia terrible, falla inteligencia. Hay problema con narcotráfico, no se puede fumigar”.

Desde el departamento del Chocó, Jorge Mantilla, director del área Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz y politólogo, lamentó la indolencia del gobierno sobre lo que ocurre de cara al paro armado, “si no ocurre en Bogotá, entonces no tenemos paro, eso es lo que dice el gobierno”. Manifestó que hoy el ELN es mucho más fuerte que hace cuatro años, además, de ser una administración que no escucha ni a Naciones Unidas ni a la iglesia.

Señaló que se debe tener sensatez para reconocer que la política en seguridad del gobierno fracasó, pues cree que casos como la dada de baja de objetos de alto valor o la captura de cabecillas, no se ha traducido en una mejora en la seguridad.

Adriana Villegas, periodista, profesora universitaria, columnista en La Patria, planteó desde Manizales que la situación en varios puntos del país es crítica, mientras el gobierno busca minimizar la acción de organizaciones terroristas, “ahí hay mucha arrogancia y una visión muy centralista”.

En cuanto al efecto en el plano electoral, señaló que el paro puede implicar una restricción a la democracia, pero aclaró que esto puede significar un contrasentido, pues la presión impuesta por el ELN nos puede llevar de nuevo a la retórica de generar miedo para vender seguridad por parte de algunos grupos políticos.

Desde Barranquilla, Luis Fernando Trejos: profesor en la Universidad del Norte, experto en conflicto y columnista, destacó que el ELN no tiene presencia nacional, su actuar es regional, por lo tanto, es allí donde realmente las personas sienten los efectos del paro nacional. Planteó que es innegable que hay una estrategia errada en seguridad, pues explica que el gobierno ha aplicado con el ELN el mismo método de combate que se utilizó con la extinta guerrilla de las Farc; la estrategia de dar de baja a objetivos de alto valor. Por último, también comentó que cada gobierno llega con una receta diferente, lo cual genera un quiebre a la hora de tener resultados de largo plazo en seguridad.

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y exviceministro de Defensa, rechazó todo acto terrorista, pues cuando se bloquean las vías se afectan también los derechos de los colombianos, “el ELN tiene refugio en Venezuela. En su momento Farc ahora ELN y es un grupo dedicado al narcotráfico”. Por otro lado, comentó que las Fuerzas Militares tienen capacidades, pero actualmente el terrorismo se viste de civil.

Detalló que cuando se combate cabecillas, se logra recopilar información importante de inteligencia. En cuanto al panorama con Venezuela, cree que sería ingenuo pensar que tener diálogo con Venezuela con Maduro a la cabeza, las condiciones de seguridad del país van a cambiar.