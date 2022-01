La emoción de Larry Vásquez: "Millonarios cambió la vida de mi familia"

"Estoy muy contento de hacer parte de la familia azul. Conocía al profesor Gamero del Tolima. Mi familia está feliz de estar acá nuevamente. Al no ser del gusto de los nuevos estrategas del Junior me sale la oportunidad de ir a Millonarios y tratamos de llegar a un acuerdo de buena manera", le dijo Larry Vásquez a El Alargue.

Larry es hermano menor de un jugador que fue campeón con Millonarios. Omar Vásquez hizo parte de las divisiones menores del club y debutó en 2007. El volante ofensivo fue campeón de la Copa Colombia 2011 y del Finalización 2012 donde generalmente entraba desde el banco en el equipo que dirigía Hernán Torres.

"Siento que con Millonarios hay un cariño muy especial. Mi familia y yo sentimos un total y pleno agradecimiento hacía Millonarios, la institución, la hinchada. Yo como hermano de Omar viví todo ese ascenso de Omar al profesionalismo. Millonarios nos brindó como familia la oportunidad de cambiar un poco el estilo de vida", contó Vásquez.

Tanto Larry como Omar nacieron en El Zulia, Norte de Santander. "Agradecido con toda esa confianza que depositaron en Omar y asimismo él nos brindó a nosotros como familia. Siempre había ese cariño y Omar fue el primer en alegrarse. Todo queda en familia y ojalá yo también pueda dar esa alegría a los hinchas de ser campeón. Es un sueño estar acá", agregó el mediocampista.

Larry Vásquez también se refirió a algunas críticas que hay por los refuerzos de Millonarios: "con el tema de las contrataciones lo único que puedo decir es que hay un gran equipo, me sorprende la calidad y capacidad que tienen mis compañeros. A pesar de que se habla mucho en redes sociales se ha conformado un buen grupo. Creo en el equipo y el proyecto que se ha armado".

El nortesantandereano terminó agradeciendo su paso por Barranquilla: "Junior es una institución muy especial que le tengo pleno agradecimiento. Me sentí muy bien, me trataron demasiado bien. Solo tengo agradecimiento con la familia Char que me abrió las puertas".