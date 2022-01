Esperamos suspender corralejas a través de medidas cautelares: Olga Barrios

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Olga Lucía Barrios, vicepresidenta de la Fundación Protectora de Animales de Sucre y de la Junta Protectora de Animales de Sincelejo, aseguró que a pesar de las reuniones con el alcalde de la ciudad a inicios del 2020 para que no se celebraran las corralejas y después de que en noviembre del 2021 las autoridades de la ciudad negaran la realización de dicha actividad, ahora se anuncian las corralejas en el marco de las fiestas de la ciudad que iniciarán el próximo 20 de enero. Ante este panorama, destacó que buscarán a través de acciones judiciales y medidas cautelares, detener la realización de las corralejas.

Aseguró que quienes defienden las corralejas se basan en que es una tradición de la ciudad y patrimonio, “las fiestas son patrimonio, pero no la corraleja, esta pasó a un punto chuleado por lo que significado”, asegurando que el fandango, la cabalgata, la carroza y los cuadros vivos, sí hacen parte del patrimonio. Por último, dijo que otro de los argumentos que se ha utilizado para defender la corraleja es la reactivación económica, no obstante, afirmó que por una tarde de corraleja la economía de la ciudad no se va a reactivar.