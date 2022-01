La ley de insumos da tranquilidad al sector agropecuario: SAC

Luego de que el ministro de Agricultura Rodolfo Zea se refiriera a la ley de eliminación de aranceles para las importaciones de insumos agropecuarios, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, se mostró tranquilo en 6AM Hoy por Hoy sobre dicha ley y habló de los beneficios que trae consigo para el sector.

"La ley de insumos tuvo una variación de lo que entró finalmente al Congreso de la Republica y fue aprobado. Miramos varios artículos y los fantasmas de la fijación de precios se lograron sacar por algunos introducidos en el Senado. Los aranceles de insumos son positivos. El observatorio de insumos también es favorable. El Gobierno hace un case con utilidades del Banco Agrario para tratar de mitigar el impacto del precio de los insumos. Eso le da tranquilidad al sector agropecuario, ahora lo que toca es reglamentar y poner a marchar la ley", comentó.

En concordancia con el ministro de Agricultura, el presidente de la SAC resaltó que los precios de los alimentos se regularán cuando se normalicen las cosechas.

"Será importante ver cómo salen las cosechas en estos dos meses y ver el inventario de animales, para saber si con la demanda que tenemos de alimentos por la recuperación de empleo se nivela la oferta y hay estabilización de precios", destacó.

No obstante, también hay factores importantes que podrían hacer que los precios de los alimentos no se regulen, como los bloqueos que hubo en mayo de 2021 y que hizo que se presentaran alzas.

"También que no se presenten bloques en las carretas, la inflación en los alimentos del año pasado fue por los bloqueos de mayo. Los costos de producción pareciera que no van a aflojar los costos de insumos y todavía no se resuelve el tema de los fletes de los contenedores", agregó.

"Los tres primeros meses del año serán claves para determinar si habrá inflación, vista desde la oferta y la demanda en el primer semestre del año", finalizó el presidente de la SAC.