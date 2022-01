Las claves para que el plan retorno de Reyes tuviera un desarrollo positivo

El tan angustiado puente de reyes en materia de movilidad llegó a su fin con un balance positivo, según calificaron las autoridades, luego de que en todo el territorio nacional se movilizaran más de 3 millones de vehículos con una fluidez destacable.

El coronel de la Policía de Tránsito y Transporte, Juan Carlos Castro, habló con 6AM Hoy por Hoy sobre el desarrollo de la jornada de plan retorno durante el lunes festivo en el país.

Le puede interesar:

Castro, aseguró que hubo dos claves para que el plan retorno del festivo se desarrollara sin contratiempos y con buena fluidez.

"Hay que tener en cuenta que la gente le madrugó al plan retorno durante todo el fin de semana y hubo buena movilidad. Y lo segundo, que la gente hizo caso al plan de pico y placa en el plan retorno", destacó.

Del mismo modo, resaltó que la velocidad promedio en las carreteras del país estuvo entre los 40 y 50 kilómetros por hora. Por su parte, habló de cómo se llevó a cabo la jornada en otras dos ciudades del país.

"En Medellín tuvimos una congestión sobre las 6 de la tarde, luego volvió a la normalidad y lo mismo en Cali, con las pocas personas que dejaron el retorno a última hora. En general el balance es positivo, no hubo contratiempos", dijo el coronel.

Finalmente, agradeció a las personas que acataron las normas como la del pico y placa regional en Cundinamarca e hizo recomendaciones para la cotidianidad.

"Agradecemos a los actores viales la movilización. Pero hay que hacer recomendaciones de la cotidianidad. No exceder límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, no realizar maniobras peligrosas. Hay un manual que tienen los vehículos sobre la conducción del carro, hay que leerlo", concluyó.