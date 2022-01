Mi Banda Sonora Homenaje Edgardo Román

El pasado 7 de enero del 2022 la televisión colombiana se despidió de uno de los grandes actores del país. Edgardo Román falleció a sus 71 años y en los últimos meses había tenido complcaciones de salud debido a su lucha contra un cáncer.

Román tuvo una trayectoria actoral de más de 50 años; entre sus papeles más destacados están el de Jorge Eliécer Gaitán en la recordada serie ‘Revivamos nuestra historia’.

También participó en producciones como ‘Padre por accidente’, ‘Amar y vivir’, ‘Los victorinos’, ‘Águilas no cazan moscas’, ‘Baby sister’, ‘Bolívar: el héroe’, ‘Pura sangre’, ‘El fantasma del Gran Hotel’, entre otros.

Revivimos los mejores momentos del actor colombiano durante su paso por los micrófonos de 'A vivir que son dos días'. Conozca aquí su lista musical.

Ave María – Monjas del colegio en Mosquera

Magnificat anima mea dominum – Canto Gregoríano

Anduriña – Juan & Junior

La pollera colorá – Wilson Choperena

5ª sinfonía – Beethoven

Desde aquel día – Raphael

Qué será – José Feliciano

Sofrito – Mongo Santamaría

Payasito – Enrique Guzmán

Black dog – Led Zeppelin

El ratón – Cheo Feliciano

Hola Soledad – Rolando Laserie

Fire – Jimi Hendrix

Una Aventura – Grupo Niche

Help – The Beatles

Sin sentimiento – Grupo Niche

Samba pa ti – Santana

You´ve got to hide your love away – The Beatles

El corazón es un gitano – Nicola Di Bari

Sombras – Felipe Pirela

Día tras día – Andrés Cepeda