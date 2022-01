COVID-19: Asintomáticos no deberán aislarse si tienen vacunación completa

El Ministerio de Salud redujo el tiempo de aislamiento de las personas contagiadas con la variante de 14 a 7 días y estableció una priorización para la toma de pruebas en Colombia.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, confirmó que el tiempo de aislamiento de 7 días para personas sintomáticas debe realizarse apenas comiencen los síntomas mientras que las asintomáticas no deberán aislarse siempre y cuando cuenten con el esquema completo de vacunación.

“Los periodos de incubación de este virus son muy cortos pero evolucionan muy rápido, es altamente contagioso especialmente un día antes del comienzo de los síntomas y los primeros días que se manifiestan. Este aislamiento de 7 días para personas sintomáticas debe realizarse apenas comiencen los síntomas, no hay que esperar a tener los resultados. Mientras los asintomáticos que tengan esquema de vacunación completo no es necesario que guarden aislamiento pero deben mantener las medidas básicas de bioseguridad”, afirmó.

Leer más:

El funcionario aclaró que las personas mayores de 60 años y con comorbilidades no tienen que esperar el resultado de la prueba para aislarse, mientras que los jóvenes asintomáticos que no presenten factor de riesgo no deberán guardar aislamiento de 7 días.

“A los jóvenes se les recomienda no acudir al médico si no tienen signos de alarma como dificultad para respirar, dolor en el tórax, cualquier alteración en el estado de conciencia, fiebre muy alta que no sede o cualquier otra alteración que comprometa la funcionalidad de la persona para hacer actividades básicas, porque estamos hablando de un incremento explosivo de casos”, señaló.

Priorización para las pruebas en Colombia

El director de Epidemiología confirmó que las pruebas van a ser priorizadas en niños menores de 3 años, mayores de 60 años y personas con factores de riesgo, teniendo en cuenta que “más del 95% de los infectados son casos leves y no va a cambiar la conducta clínica”.