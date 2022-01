Economía colombiana crecerá en un 4,6% para 2022: Fedesarrollo

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, dialogó con 6AM Hoy por Hoy sobre la estimación de la economía para el país en este nuevo año. Del mismo modo, habló de los aspectos claves para los ahorradores y dio un consejo para los inversionistas.

En primera medida, Mejía, hizo un recuento de cómo le fue a la economía colombiana durante el 2021, donde se alcanzó una importante cifra, superando las estimaciones del Fondo Monetario Internacional para América Latina.

"Las cifras de crecimiento fueron muy superiores a lo estimado. Cuando arrancó el año hablamos de un 4% a 6% y llegamos a una cifra del 9,5% para el total del año. Una cifra muy buena por encima del promedio de América Latina, que el Fondo Monetario Internacional estima fue de un 6,3%", comentó.

Por su parte, dio a conocer la estimación de la entidad sobre el crecimiento económico para el 2022.

"Para este año se estima que la economía se expandirá a un ritmo del 4.6%. Es por encima del promedio del FMI que es de 3%, no tendremos un efecto rebote en comparación al 2020 y no vamos a tener la cifra del 9%, pero es una cifra muy positiva que muestra la capacidad de la economía de Colombia de continuar creciendo. Por ahora en el 4,6% pero no se descarta una cifra por encima del 5%", agregó.

Del mismo modo, el director de Fedesarrollo expresó que los ahorradores no se deben preocupar por los ahorros a corto plazo sino a largo plazo, y aprovechó para dar un consejo a los inversionistas.

"Se deben diversificar las inversiones, no tener concentrado el dinero en una inversión particular. Hay que tener una parte en dólares, otra en moneda local. No hay que poner los huevitos en una sola canasta, es mejor diversificar para garantizar la rentabilidad", finalizó.