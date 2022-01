"Carta a la CIDH es un atrevimiento de los presidentes de Cámara y Senado"

En las últimas horas se conoció sobre una carta enviada a la CIDH por parte del presidente del Senado, Juan Diego Gómez, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, donde le responden a la entidad internacional sobre el fallo frente al cumplimiento de la sentencia del caso de Gustavo Petro Vs. Colombia, luego de que la Procuraduría sustentará en la misma, la adición de 1.200 cargos.

Ante esto, uno de los representantes de la oposición, el senador Iván Cepeda, habló en 6AM Hoy por Hoy sobre dicha carta, asegurando que se enteró de este texto por medios de comunicación y que se trata de una postura de los presidentes del Congreso y no de toda la corporación.

"Me enteré a través de diferentes medios de comunicación. Es un atrevimiento porque el presidente de Senado y Cámara se atribuyen de manera arbitraria la vocería del Congreso ante un organismo internacional. Esa vocería nadie la ha delegado. La oposición política tiene una posición clara frente a la ley adoptada con relación a la reforma del Código Disciplinario. Posición que consiste en señalar que no es coherente la ley con lo dispuesto en la sentencia de la CIDH en el caso de Gustavo Petro", dijo el senador.

Por su parte, Cepeda expresó que se encargarán de dejar claro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se trata de una postura de dos congresistas y no de todo el Congreso como tal.

"En los días que vienen vamos a aclarar. Vamos a suscribir una carta numerosos congresistas aclarándole a la corte que es la posición respetable de dos congresistas que son los presidentes, pero que no representa un punto de vista unánime del Congreso de la República", agregó.

"El texto no tiene firmas. No se aclara que es una postura política de los congresistas que firman la misiva. Es un punto de vista de las bancadas del Gobierno. Vamos a dejarle en claro a la CIDH que es una opinión particular que no representa a la corporación. Vamos a examinar si los presidentes no han excedido funciones e incluso si no han incurrido en prevaricato al presentar su punto de vista como una posición de la corporación como tal", sentenció el senador Iván Cepeda.