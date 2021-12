Infantes en San Andrés tienen miedo de que se vuelva a presentar un tiroteo

Una segunda oportunidad le dio la vida a Adolfo Hernández, el soldado de marina que recibió dos impactos de bala durante el tiroteo que se presentó en el Batallón de San Andrés, en el que un infante accionó su arma y mato a cuatro soldados.

En exclusiva con 10AM de Caracol Radio, el soldado Hernández confirmó que se encuentra recuperando después de haber sido herido durante el trágico hecho que marcó un nuevo comienzo en su vida.

“Yo estaba dormido cuando me di cuenta que el infante me estaba apuntando, por lo que logré tirarme al piso pero ya tenía los dos impactos de bala: uno en la derecha de la cadera y en el pie izquierdo. Me trasladaron al dispensario de Malambo donde me encuentro recuperándome de todo”, afirmó el infante.

El soldado aseguró que tiene miedo igual que sus compañeros de que el hecho se vuelva a presentar por lo que terminará su servicio en Malambo para después dedicarse a otro tipo de trabajo.