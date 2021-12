Así crece el presupuesto de la Procuraduría General dela Nación

La noche del 24 de diciembre un decreto presidencial creó 1208 nuevos cargos en la Procuraduría que ahora dirige la exministra Margarita Cabello. Según explicó el Ministerio Público, solo así se puede cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de 2020. Ese fallo, en pocas palabras, exige que el funcionario que formula cargos, no sea quien se encarga de la decisión disciplinaria. Entre otros cambios, habrá 20 nuevos asesores que trabajarán en el despacho de la procuradura Cabello.

En Caracol Radio hicimos el ejercicio de mirar en cuánto ha aumentado el presupuesto de la procuraduría en los últimos años. En los últimos 7 años, el presupuesto de la PGN ha crecido un 94% en términos nominales, según cálculos del profesor Germán Machado, que trabajó en el Ministerio de Hacienda. En 2016, le giraban un poco más de 500 mil millones. En el 2022, le llegarán más de 1 billón de pesos. Eso es mucho para una entidad que ha perdido su sentido desde que no puede inhabilitar a políticos elegidos por voto popular, y que además no existe en muchos países. Ahora, no es el único caso.

El presupuesto de la Contraloría, entre 2019 y 2022, se duplicó. En 2019 tenía 558 mil millones, el próximo año estará cerca de 1,22 billones. Ya en el 2021 pasó del billón de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que en los últimos 3 años el presupuesto ha crecido al 30% anual, muy por encima de la inflación. A la Fiscalía tampoco le fue mal. Entre 2019 y 2022, su presupuesto creció un 36%. De 3,58 billones en 2019, a 4,87 en el 2022. Eso es un 11% anual, menos que la contraloría, pero también muy por encima de la inflación.

Esta es una mirada cuantitativa, de cifras, pero también hay que revisarlo de manera cualitativa, por ejemplo: ¿siente la gente en Colombia que hay menos impunidad? ¿Hay más casos de distintos delitos resueltos por la fiscalía? ¿Mejor control de la corrupción por parte de la procuraduría y la contraloría? Este ejercicio también sirve para medir las prioridades de un gobierno. ¿A quién le recortaron? El más notorio fue el de Ciencia y Tecnología. Para 2022 le bajaron 20%. En el 2020 tenía $270 mil millones, este año 412 mil, buen incremento, pero para el 2022 tendrá 330 mil: le cortaron 82 mil millones de un año a otro. Esta plata no alcanza para cubrir las becas a maestría y doctorado.

La inversión en educación, que es junto a salud en lo que más gasta el estado colombiano, también bajó. Si se ajusta a la inflación, que será mayor al 5%, a educación le subieron apenas el 2,7%. Es decir, el billón que la dieron a la procuraduría.