Cruda historia de Víctor Escobar, quien no ha podido acceder a la eutanasia

Luis Carlos Giraldo, abogado de Víctor Escobar, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la salud de su defendido y las negaciones que ha recibido para ejercer la eutanasia. Tanto así, que dijo que no tiene ni fuerza para hablar en los medios de comunicación.

"Parece que fuera un tema político y religioso, no jurídico. La Corte ordenó que se legalice y MinSalud no ha hecho nada. También hunden proyectos de ley sobre esto en el Congreso", empezó diciendo.

Y agregó: "Esto es una violación a los derechos humanos. Es un tema que después de dos meses hemos venido luchando y sus condiciones han desmejorado notablemente, no se para de su cama y cada día que pasa ni tiene fuerzas para salir a los medios a acelerar su derecho. Con rosario en mano salen congresistas a decir que hace un lobby político de la eutanasia. Hay una deuda con los pacientes".

Por otro lado, explicó un poco lo que vive Víctor, quien desea con ansias poder irse a descansar de la enfermedad que padece.

"Víctor es un paciente que tiene los mismos diagnósticos que un paciente con cáncer de pulmón nivel 4 y metástasis en todo su cuerpo. No accede a quimioterapia porque no que tiene cáncer, pero no hay alternativa que pueda mejorar su condición de vida", dijo.

Para finalizar, explicó que en este 2021 es la segunda vez que intenta acceder a esta opción, pero no ha sido posible.

"Víctor ha pasado por temas jurídicos. En 2019 se le niego el derecho y la Corte no había autorizado la eutanasia en ese momento, por lo que se niega el derecho. En este caso, ahora en 2021, se accede y Coomeva impugna la sentencia", contó.

Y finalizó: "Víctor no se está alimentando bien, su condición de vida está así porque hay una desnutrición y no se le ha entregado su alimentación por sonda. Se le niega el derecho a morir y también el derecho a la salud. Le hemos solicitado a Coomeva porque no están en la capacidad de atender a Víctor, entonces pedimos que lo dejen morir".