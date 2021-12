Casi matan a Gustavo Verbel, productor de radio, por robarlo en Bogotá

Gustavo Verbel, productor de RCN Radio, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre el atraco que sufrió en Bogotá, en el que recibió dos puñaladas en el cuello y el ataque que recibió por parte de dos ladrones, que le robaron su bicicleta.

"Opté por el transporte de la bicicleta por el problema de los transportes públicos en Bogotá. Bajaba por la calle 26 con 28, dos individuos se cruzan la calle y me sale uno de ellos, sin mediar palabra me tumba de la bicicleta, me insulta y luego me lanza dos puñaladas al cuello. Lanzó a asesinarme. Bajaba una ambulancia del Ejército y me dijo que me llevaba, pero con el riesgo de que hace unos minutos él llevo a una persona con COVID-19. Entonces decidí ir y me llevó y a Méderi", contó el productor.

Por otro lado, explicó que de no ser por la cirugía, habría perdido la vida, pues recibió más de 30 puntos. Además, que por fortuna no recibió la herida tan profunda.

"La sangre brotaba por el cuello, el médico dijo que no más curaciones y que fuera a cirugía. Prácticamente ahí me salva la vida. Son más de 30 puntos, pero no es profunda la herida. Es lo que me salva a mí la vida", dijo.

Además, agregó que fueron dos personas de nacionalidad venezolana y que le tiraron directamente a matarlo a él.

"Lo que yo siempre he dicho es que la modalidad de los venezolanos, me dijeron 'chamo', es asesinarlo para robarlo. Cuando una persona se lanza con un cuchillo a apuñalarlo en el cuello, es porque quería matarme, no otra cosa", mencionó.

Para finalizar, agregó que las autoridades están al tanto del tema: "La Policía ha estado al tanto, han venido a tomarme la declaración en la casa. En cuanto a resultados contra esta banda, no hay ninguno, todo está en investigación. Pido a las autoridades que pongan más vigilancia, que el Distrito ponga más iluminación para evitar estos robos y vidas perdidas".