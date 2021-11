El Pulso del Fútbol, 30 de noviembre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre algunas polémicas del balompié colombiano. César dijo: "El fútbol colombiano, aunque es sólido en su infraestructura, es vulnerable ante la opinión, porque la Federación y la Dimayor tienen líos legales, 16 clubes tienen asuntos pendientes con la Superintendencia de Industria y Comercio. Habrá una asamblea y es el momento de cambiar". Por su parte Óscar agregó: "En tantos años de experiencia, es la primera vez que escribo al presidente de un equipo y lo hago porque Marco Caicedo del Cali me pidió que me retracte de algunas opiniones que he expresado en este programa. Sí quiere que cambie, logre resultados deportivos".

