Elecciones en América Latina, ¿hacia dónde camina la región?

En Hora20 un debate para analizar los resultados de las últimas elecciones en la región. Se debatió sobre el triunfo de los extremos en Chile, del estrecho margen entre candidatos y de los efectos del estallido social. También una mirada a los resultados de las elecciones regionales en Venezuela y del abrasador triunfo del chavismo. Por último, una opinión del triunfo de Óscar Iván Zuluaga como candidato oficial del Centro Democrático.

Una ola electoral acaba de pasar por toda América Latina. Durante este domingo, en la jornada más reciente, el 47 por ciento de los chilenos habilitados para votar salieron a las urnas para renovar el legislativo y escoger un nuevo presidente. El resultado, con uno de los márgenes más estrechos desde las elecciones de 1999, es del 2.08 por ciento entre el candidato del Frente Socialcristiano, ubicado en la denominada ultraderecha, José Antonio Kast que sacó el 27 por ciento de los votos, frente al izquierdista, el joven Gabriel Boric de 35 años, con el 25 por ciento. Estos dos candidatos que se medirán en la segunda vuelta el 19 de diciembre son diametralmente opuestos en sus posturas, Kast defiende la seguridad, el modelo neoliberal chileno, las privatizaciones y propone medidas hacia los migrantes, mientras que Boric habla de derechos sociales como el acceso a la salud y el desmonte de fondos privados de pensiones.

Venezuela fue otro de los escenarios electorales donde el chavismo se quedó con 20 de los 23 estados más Caracas en medio de una participación de solo el 41 por ciento, las elecciones han sido criticadas por la Casa Blanca ante “el distorsionado proceso para determinar los resultados”, esto en medio de una votación en la que después de cinco años participó la oposición que bajo un panorama de fragmentación ahora espera los resultados de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. La ola electoral también pasó hace una semana por Argentina donde el partido de Mauricio Macri remontó en el legislativo y Alberto Fernández no perdió tanto como esperaba, al tiempo que Nicaragua anunció su retiro de la OEA después de las acusaciones de fraude tras las elecciones del 7 de noviembre. Un panorama electoral en lo que parece ser un espacio institucional de la política que se fragmenta y donde las corrientes de opinión se radicalizan como bien lo retrataba Carlos Pagni en su columna en el País América este lunes.

Lo que dicen los panelistas

Carlos Alberto Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional y doctor en Filosofía, planteó que, para el caso de Argentina, las elecciones demuestran que en ese país hay una crisis de fondo en lo político, en lo económico, pero sobre todo en la confianza institucional. En cuanto al caso de Chile, comentó que la ventaja de Kast en primera vuelta es importante de cara al proceso constituyente que vive ese país y de su futura refrendación, que, de ser negada, los chilenos volverían a la constitución de Pinochet.

Frente a los diversos procesos electorales, comentó que tanto la izquierda como la derecha mueven gente en sectores de ricos y pobres, pero asegura, que en medio de esas posiciones hay una clase media que busca salidas negociadas y fuera de los extremos.

Para Norma Jimeno filosofa, columnista y consultora, los resultados en Chile demuestran que no hubo respuesta al estallido social, “es como si quedáramos anclados a hace dos años, como si la constituyente no existiera, están anclados a partidos que han gobernado en democracia”, agregando que mientras se esperaba que Chile diera respuesta al estallido, llegan las elecciones, pero no dicen nada.

De otro lado, comentó que Kast no solo debe conseguir votos para la segunda vuelta, sino también elementos que le aseguren la gobernabilidad a nivel legislativo, ya que este no tiene suficientes escaños en las cámaras.

Juan Carlos Flórez, historiador, exconcejal de Bogotá y columnista, afirmó que Chile parece ser el futuro de américa latina, “el encuentro de opciones distintas”, ante un panorama en el que un candidato como Kast se muestra fuera de los partidos y Boric es todo lo negativo que debería estar en un manual como candidato. En cuanto al efecto de las protestas sociales de octubre del 2019 en las elecciones, comentó que estas lograron gran participación en Santiago y su área metropolitana, contrario a lo ocurrido en las provincias, por lo tanto, comenta que Kast gana en las regiones, mientras que Boric logra el triunfo en la capital.

Para Jairo Libreros, abogado, profesor universitario y especialista en política internacional, las elecciones de Chile, atadas a seis comicios anteriores en la región, demostrarían que la democracia no entrega soluciones transformadoras desde lo social, “si uno mira el estallido social en Chile, Bolivia y hechos que ocurrieron, hay altas tasas de desigualdad e inequidad”, de otro lado, comentó que la democracia sale mal parada de estas elecciones al no presentar resultados sociales. Frente a otros problemas como la abstención, comentó que desde el estallido del 2019 en general el 52 por ciento de los latinoamericanos votaban, pero que en los últimos años la proporción ha caído al 41 por ciento, con resultados, que dice ser, son pavorosos en países como Argentina y Ecuador.