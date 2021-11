Mi Banda Sonora con Christian Tappan

Christian Tappan es uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana. Recientemente, lo hemos visto en producciones como Distrito Salvaje, El robo del siglo y Lavaperros. Sin embargo, hace parte de la memoria de los colombianos por su particpación en series de décadas pasadas como 'Décimo Grado' y 'Padres e Hijos'.

Es hijo del director y productor mexicano Alfredo Tappan. Por tal razón, su encuentro con la actuación y la música fue desde muy temprano. De hecho, la primera vez que pisó un set de grabación fue en los escenarios de El Chavo del Ocho.

Tappan aseguró en 'Mi Banda Sonora' que disfruta siempre verse en la pantalla y observar las costuras de su propia actuación. Es un hombre que le disfruta ver la evolución de su talento a través de los años.

A través de canciones el actor colombomexicano, contó sus historias de vida. Aquí su lista musical:

Décimo grado – Ana y Jaime

Última bala – Yuri Buenaventura y Ahmad Magdy

Café con leche - Wilfrido Vargas

Un misil en mi placard – Soda Stéreo

Me He Enamorado De Un Fan – Flans

A Little Respect - Erasure

Te quiero – Hombres G

Che Che Colé – Willie Colón y Héctor Lavoe

El amor – Tito el bambino

Don conferencio tintero – Soñando Canciones

Never Gonna Give You Up - Rick Astley

It's Still Rock and Roll to Me – Billy Joel

La Rumba de San Martin · Mighty Dow

He venido a pedirte perdón- Juan Gabriel

Another night – Proyecto 1