Mi Banda Sonora Homenaje con Diego Camacho

Homanjeamos al actor colombiano que falleció el pasado 7 de noviembre del 2021 a sus 63 años. Diego Camacho pasó por los micrófonos de A vivir que son dos días a narrar las historias de su vida a través de canciones.

Conozca aquí la lista de su banda sonora:

Cuando voy por la calle – Jaime R Echavarría

Amarraditos – María Dolores Pradera

Campesina santandereana – Garzón y Collazos

María Bonita – Agustín Lara

Only you – Elvis Presley

Let it be – The Beatles

Satisfaction – The Rolling Stones

Samba pa ti – Santana

Staying alive – The Bee Gees

Is this love – Bob Marley

Do do do da da da – The Police

Canción para mi muerte – Sui Generis

Oye bonita – Diomedes Diaz

La mitad de mi vida – Beto Villa Jr

Bajo el agua – Manuel Medrano