Mi Banda Sonora con María Alejandra Villamizar

A través de canciones, conocimos las historias de vida de la periodista de La Luciérnaga. Tuvimos el gusto de compartir con María Alejandra Villamizar. Aquí su lista musical:

Pamplona (pasillo) - Oriol Rangel

Negrita - Garzón y Collazos

El Barcino - Silva y Villalba

Ramayá – Simone

Amiga - Miguel Bosé

El Bueno el Malo y el Feo Banda Sonora - Enio Morricone

We are the world – USA for Africa

No controles – Flans

La Cima del Cielo - Ricardo Montaner

Papachongo – Diveana

Por qué no se van – Los Prisioneros

Yerbero Moderno - Celia Cruz

Imagine - John Lennon

Con la gente que me gusta - A Dos Velas