"La situación estaba muy difícil en la vereda y yo me lo traje a Yuber"

Betsabé Campaz es la mamá de Mike y Jaminton Campaz exjugadores del Deportes Tolima. Además, la tía Yuber Quiñones que actualmente hace parte de Millonarios. En diálogo con El Vbar contó la historia de sus pupilos futbolistas.

"Yo me lo traje a Yuber desde que tenía 12 años, somos de una vereda a 3 horas de Tumaco, en ese tiempo las cosas estaban muy difíciles por allá y yo me lo traje a él y otro sobrino. Por Mike llegamos nosotros acá a Ibagué que siempre llevaba primero a los hermanitos, pero en ese tiempo no había inferiores como hoy", contó la mujer.

Entraron a una escuela que se llama River Soccer y ahí se empezaron a formar con Jorge Rivera. "Gracias a Dios ellos me escuchan todavía. Mi sobrino Yuber me decía: 'Ay tía lléveme, yo quiero jugar como mi primo, lléveme'", agregó Betsabé.

"Yuber estuvo en Selección Tolima y empezaron a mirarlo. Gracias a Dios estaba en ese tiempo don Ricardo 'Pitirri' (Salazar) con el profe Dumar (Rueda), ellos lo miraron y me dijeron que lo llevara al Tolima, que estaban interesados en el pelado. Yo lo llevé tres veces al Tolima, pero tres veces lo rechazaron", recordó Doña Betsabé.

La tía de Yuber contó sobre su llegada a Millonarios: "Dijeron que no cumplía las expectativas del Tolima y yo decía por qué si él es como Leandro (Jaminton) zurdo. Yo fui y hablé como 2 o 3 ocasiones con el senador (Gabriel Camargo), él me decía que sí que esperara, pero finalmente no. Don Ricardo se fue y hablé con el profe Dumar y él lo llevó a Millonarios, ya se pusieron de acuerdo con don Ricardo".

"Hay muchos niños que por falta de oportunidades, económicamente, falta de estadía, están todavía allá y quieren salir". Por último, dijo Betsabé Campaz que a ella le ayudaban sus hijos y sobrino y no tenía ninguna queja de ellos.