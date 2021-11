Yuber Quiñones: "Prince me rechazó en el Tolima"

Yuber Quiñones nació en Tumaco y tiene como ídolo a Willington Ortiz que también es de ese municipio. El sábado fue titular en El Campín y los hinchas disfrutaron al zurdo que en varias oportunidades intentó rematar al arco. Acabó de cumplir 19 años y es una de las promesas de Millonarios.

"La mamá de Campaz (Jaminton), mi tía, me llevó a Ibagué y ahí estuve en una escuela. Pasé a selecciones Tolima y ahí fue que me vieron. Prince (Miguel) me rechazó en el Deportes Tolima. Luego Dumar Rueda fue el que hizo la mayoría de las cosas para llevarme a Millonarios", conto Quiñones.

Sin duda que el fuerte remate es una de las mayores cualidades del extremo: "antes pateaba duro, pero no lo pegaba tan bien. Eso me lo corrigió el profe 'La champeta' Velásquez en Selección Tolima".

Sobre la relación de Yuber con Jaminton dijo el jugador: "él me dice que yo soy mejor y yo le digo que él es mejor". Por otro lado, dejó claro que le gusta jugar más como extremo izquierdo que por el centro. "Gamero me dice que siempre encare que no me dé temor. Uno con pocos partidos le da temor perder un balón, pero el profe me dice que me suelte, que haga lo que tenga que hacer".

Le puede interesar

Cuando haga su primer gol tiene claro a quién se lo va a dedicar: "a mi vieja que está arriba ya, a mi mamá. A ella y a mi segunda mamá, mi tía desde 2014-2015 siempre estuvo apoyándome como una mamá. Yo me crié con Jaminton (Campaz)". Además, reveló que también es familiar Carlos Darwin Quintero al que le dicen 'chigüiro'.

La relación con los de más experiencia en Millonarios es muy buena. "Con el que más hablo es con Perlaza que siempre me da consejos. Está Uribe, Mackalister, todos me hablan, que me suelte que coja confianza. Gamero es como un papá para la carrera de uno".

A Yuber Quiñones le gustaría estudiar idiomas porque el fútbol no es para toda la vida y quiere jugar algún día en Juventus. Todavía le cuesta un poco el frío y la altura, porque a veces se ahoga. El próximo domingo Millonarios visita al Tolima y Quiñones quiere sacarse la espina.