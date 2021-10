Caicedo: "No es lo que la gente piensa, no me arrepiento de esta decisión"

"Por suerte me he ido adaptando día a día a esta liga que no es lo que la gente piensa. Es una liga que está en crecimiento donde hay muchos jugadores de calidad y bueno la adaptación no ha sido fácil, me ha tocado trabajar muy fuerte la parte física porque es una liga muy física. Hemos ido creciendo en eso, gracias a Dios hemos jugado todos los partidos y nos faltan 5 partidos para clasificar a los play-offs", le dijo Deiber Caicedo a El Vbar.

El nariñense dejó el Deportivo Cali a finales de 2020 y se unió a los Vancouver Whitecaps. "Lo más difícil es la táctica acá, se utilizan formaciones muy diferentes a las de Colombia. Por ahí cambiamos de técnico y el nuevo otra táctica, pero nos hemos ido adaptando poco a poco y ahí estamos titular gracias a Dios. Mi juego es el mismo, solo que toca cumplir acá con la táctica, son muy exigentes los profesores", agregó Caicedo.

Le puede interesar

El extremo de 21 años relató lo difícil que ha sido la MLS: "Lo que yo estoy viviendo acá es muy duro, muy difícil. Los ritmos de partido son top. Están trayendo jugadores jóvenes y de mucha calidad. Todos los equipos acá son fuertes, eso me ha ayudado a ir creciendo en el juego, en las cosas que necesito para así lograr lo que quiero que es algún día estar en Europa o Selección Colombia de mayores".

Algunos criticaron a Caicedo por irse a Estados Unidos, pero el jugador explicó: "no me arrepiento de haber tomado esta decisión, el club me recibió de la mejor manera, me ha apoyado, me ha hecho crecer no solo como jugador, sino como persona. Estoy muy agradecido por eso".