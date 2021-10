Ricaurte: "El hijo de David Ferreira me reemplazó y lo ha hecho muy bien"

"La cláusula de los partidos ya no se va a cumplir, solamente quedan 5 partidos del campeonato y faltaban 7. Por ahora estamos esperando que Dallas defina si va a hacer uso de la opción de compra, la otra era obligatoria, ahora esta es definida por el equipo", le contó Andrés Ricaurte a El Vbar. El volante debía sumar un número de partidos como titular para que el club lo tuviera que comprar.

El antioqueño aún no define su futuro: "yo siempre he sido de disfrutar del juego, de estar jugando, de estar compitiendo donde sea que vaya a estar y pueda tener esa posibilidad. Si es acá en la MLS, si es acá en Dallas o sea regresar a Medellín, sea donde sea que esté que pueda disfrutar de lo que me gusta hacer que es jugar fútbol".

Ricaurte explicó por qué no tiene continuidad: "por situación del equipo, de resultados, pasé de ser titular a suplente. Quien me reemplazó en mi posición lo ha hecho muy bien, que es Jesús David el hijo de David, ha mostrado un desempeño individual muy bueno, diría yo que de los mejores de la liga". El samario tiene 20 años y es hijo del exjugador que fue figura de América.

Le puede interesar

Sobre sus opciones de ser llamado a la Selección Colombia aseguró: "Hubo un momento donde mi rendimiento en Colombia sentía yo que era muy bueno y que de pronto existía la posibilidad de ser llamado, pero también entendía que competía posición con jugadores que tienen mucha capacidad y que tienen un experiencia internacional que marcan la diferencia".

Andrés Ricaurte aclaró lo que puede pasar en las próximas semanas: "En estos momentos no hay nada y en caso que decidan que no hacen uso de la opción de compra tendría que volver al Medellín y ya se mirará con el club si continuó allá o voy a otra parte".