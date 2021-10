Cuarto pico de COVID-19 se daría en noviembre

Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, aseguró en 6 AM Hoy por hoy de Caracol Radio que el cuarto pico depende de lo que suceda en estas semanas.

"Los escenarios futuros dependen del presenten "Hay posibilidad de un cuarto pico, con diferentes tamaños", dijo.

La directora del INS dijo que también existe una pequeña posibilidad de que no haya un cuarto pico, sin embargo, todo depende del comportamiento de los ciudadanos.

Así mismo, confirmó que la variante Delta tiene una participación del 17% de todos los contagio y la variante 'Mu' es nuestro linaje predominante.

"Ahora hay una preocupación por menores de 50 años, personas que no se han querido vacunar. He insistido que no se disminuya el número de pruebas que se realizan. Con la caída de las pruebas podemos afirmar que no todas las EPS están monitoreando todas las cadenas de contagio", afirmó.