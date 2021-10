Nacho Vidal se confiesa: Empiezo a sentir una disfunción eréctil

El exitoso actor pornográfico de nacionalidad española Nacho Vidal recientemente publicó en su cuenta de Instagram un video en el que cuenta que "está sintiendo una disfunción eréctil" y pide a quienes sepan de tratamientos naturales que le escriban.

"Tengo 48 años y empiezo a sentir una disfunción eréctil, mi pene no logra tener la dureza que antes tenía y hago un llamamiento a quien sea que me pueda ayudar; he ido a urólogos e tomado pastillas y no funciona, me gustaría buscar una alternativa", afirmó Nacho.

"Estoy dispuesto a probar todos los tratamientos para volver a conseguir un pene duro, así que escríbeme por privado a ver si levantamos a Vidal", añadió el actor español.

En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, con Gustavo Gómez, el actor se asinceró y dijo que hace un tiempo hay posiciones en las que no consigue estar erecto y esto lo inquieta:

"Cuando te das cuenta que no funciona todo lo que has probado, no queda otra que lanzar un Help en mis redes sociales a ver si hay alguien escondido que tenga la cura ", señaló.

Afirma que hasta el momento solo ha recibido ofrecimiento de hombres y mujeres para tener relaciones y consejos "barbaros":

"Entonces estoy muy cuidadoso con lo que estoy leyendo y estoy recibiendo, y voy a empezar a hacer los tratamientos que me llaman la atención".

Nacho resalta que es una oportunidad para que los "meros machos" que hace mucho tiempo tienen problema con esto para que busquen ayuda como él lo está haciendo, siendo él un referente del sexo y la virilidad.

Vidal además enfatiza que él quiere la solución para este problema y que no quiere convertirse en alguien codependiente de ninguna pastilla o inyección para tener el pene erecto.

El español dijo que no ha tenido ningún problema con su pareja por decir públicamente su problema y que -al contrario- ella lo aplaude porque piensa que muchos hombres se van a sentir identificados con el problema que tiene el actor.

Muchas personas le han dicho que de pronto él a abusado demasiado demasiado, pero el afirma que quiere alargar un poco más su funcionalidad porque él se siente físicamente de 30 y un niño de mente. Además, no cree que el pene "se dañe" por usarlo mucho, al contrario entre más lo ha usado mas le ha funcionado.