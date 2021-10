Jackson no abandona la música, pero volverá al mundo del fútbol en 2022

"La pasión por el fútbol tú no la dejas, eso es algo que va a estar contgo siempre. Tenía ya mucho tiempo que no me sentía así como me siento ahora. Siento que la recuperación de mi lesión, después de 8 meses trabajando de una manera bastante fuerte, puedo ver los resultados ahora", fueron las palabras de Jackson Martínez en charla con El Alargue.

El exdelantero jugó su último partido en julio de 2020 con el Portimonense de Portugal. Después de varios problemas físicos debió retirarse del fútbol. Actualmente, el chocoano de 35 años está con la familia y realizando algunos proyectos empresariales con su esposa.

"La música no es algo en lo que pensé dedicarme realmente. Por diferentes circunstancias tuve la oportunidad de grabar mi primer álbum en 2017 y lo iba a guardar como un recuerdo del momento tan duro que pasé de las dos cirugías y todo lo de la lesión, era como algo personal. Cada vez que yo las escuchara iba a recordar que Dios estuvo ahí conmigo", contó Jackson Martínez.

Sus planes cambiaron con respecto a la música: "Los muchachos ahí donde grabé me animaron a que publicara y no pensé que iba a seguir sacando, porque ahí ya fui creando un público y me empezaron a pedir otras canciones". Jackson aseguró que seguirá con la música siempre y cuando siga motivado y tenga un propósito dando un mensaje edificante y predicar la palabra de Dios.

Pero la música y proyectos empresariales no son lo único. "El próximo año comenzar lo que es la carrera de entrenador, me gusta lo que es la formación y todo ese proceso antes de que el jugador llegue a fútbol profesional", dijo Jackson Martínez.