"Los que están fuera deben reconocer que los que llaman están bien"

"Por ahí a veces escucho como si lo que está haciendo Colombia es algo sorpresivo, es algo nuevo ¿Los muchachos no estaban haciendo esto? Sí, lo estaban haciendo, solo que hay momentos donde las cosas no salen como se pretende. Uno quisiera que la selección jugara siempre así, pero no siempre va a jugar así. Estos últimos puntos han sido muy valiosos", le dijo Jackson Martínez a El Alargue.

El exdelantero de 35 años se refirió a las convocatorias: "yo creo que todo entrenador debe llamar a los jugadores que están bien en sus clubes y dentro de eso van a quedarse muchos jugadores fuera porque no da para llamarlos a todos. Todo entrenador tiene ciertos jugadores que al ya conocerlos, porque jugaron con él en ciertos equipos, ya conoce el rendimiento que puede sacar de ellos. Los que están por fuera deben reconocer que los que están llamando están bien".

Uno de los temas de discusión es lo de Duván Zapata y Jackson opinó: "yo comprendo la opinión de la gente, del periodismo, del exfutbolista, pero los que jugamos fútbol sabemos, primero que esa jugada para uno como delantero, si tú le preguntas a él cómo quedo después de eso, para ti como delantero es fatal. Pero Dúvan es un delantero mucho más maduro, no tengo dudas que él seguirá mostrando su nivel. Colombia está bien en cuanto a los delanteros".

También agregó sobre el delantero del Atalanta: "cuando tú tienes una opción de gol en la selección y no marcas y el equipo gana, no voy a decir que pasa desapercibida, pero no hay tanta bulla. Cuando el partido terminó 0 - 0 y tú sabes que tuviste la opción más clara para marcar, tú como delantero no te vas a sentir bien. Uno termina el partido con ese pensamiento. Pero ya la mente de él está en el siguiente partido y esa opción que perdió se convierte en un incentivo".

En cuanto a Reinaldo Rueda el chocoano subrayó: "Lo que tengo entendido es que tiene un excelente manejo de grupo, es sincero con los jugadores, conversa con los jugadores, los hace sentir parte, porque hay jugadores que están en el equipo, pero no lo hacen sentir parte de todo el proceso. 'Estás aquí porque estás bien y te tengo que llamar', no. Hay un manejo de grupo, hay un respeto de los jugadores hacía él y eso se lo gana el entrenador, precisamente respetando al jugador. No digo si lo pone o no, sino es la relación que tú tienes con esos que no fueron elegios para ese once".

Jackson Martínez aseguró que después de Brasil 2014 la Selección Colombia tiene otro estatus: "Así como sucedió en la época de Asprilla, Valderrama, Rincón, Colombia se ha ganado un lugar dentro de esta era, dentro del marco de enfrentar de tú a tú a cualquier rival. Colombia genera ya ese nerviosismo en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, ya saben que va ser un partido en que Colombia en su estado normal va a ser un buen partido".