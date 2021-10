"Crisis se soluciona restableciendo relaciones entre Colombia y Venezuela"

En diálogo con 6AM de Caracol Radio, el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab se refirió al asesinato de dos jóvenes venezolanos en la región de Tibú (Norte de Santander) explicando que cuando dicen saber quiénes cometieron el crimen se refieren “a quienes dominan esa zona de Colombia (…) el Tibú es dominado por grupos criminales (…) que actúan por la vía de la tercerización del estado colombiano”.

En contexto: Dos jóvenes venezolanos fueron asesinados en Tibú tras ser grabados robando



El fiscal lamentó que “estos son 2 de los casi 3.000 venezolanos asesinados a partir del año 2015 en Colombia, una política de exterminio es lo que yo denuncio, una política de estado de exterminar un grupo humano que en este caso los migrantes venezolanos”, a su vez recordó que en su momento Venezuela adelantó una serie de procesos para proteger a 6 millones de venezolanos que estaban en su país.

Saab exigió que no se hagan declaraciones xenófobas ante la situación que pasan los venezolanos que llegan a Colombia porque “yo no voy a decir que los 6 millones (de colombianos que están en Venezuela) han sido delincuentes. (...) Muchos de los colombianos en Venezuela trajeron prácticas como la de picar, las casas de pique, eso no existía en Venezuela”.

El fiscal acusó a Colombia de beneficiarse de las donaciones internacionales “porque han recibido millones de dólares. ¿Dónde están esos millones de dólares?, ¿quién los maneja?, porque yo veo que esos millones de dólares han servido para matar a 3.000 venezolanos” y estimó que la crisis “que hay en Colombia es por ser un narcoestado, un estado fallido donde no hay control de la economía, del territorio, donde son los narcotraficantes los que financian las campañas electorales”.

Ante la situación de crisis bilateral, el fiscal Saab estimó que la única solución es restablecer “las relaciones bilaterales de carácter diplomático a todo nivel entre Venezuela y Colombia”, que Colombia cese “en su política de agresión, de incluso amenaza militar contra Venezuela” y que en las elecciones del 2022 haya una transformación para “que vuelva la política con P mayúscula y Venezuela vuelva a ser para Colombia a nivel de estado (…) un país amigo, un país hermano”.