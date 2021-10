Colombia: Las razones de la guerra y El presente como historia

En Hora 20 un programa especial para hablar de libros, de libros que nos hacen reflexionar sobre la realidad nacional o sobre Colombia: las razones de la guerra, como el reciente libro del historiador Jorge Orlando Melo, y de escudriñar El presente como historia del abogado y también historiador Álvaro Tirado Mejía. En esta oportunidad pudimos hablar con el autor del libro y con un panel que permitió analizar a fondo estas dos obras para discutir sobre la memoria, sobre derechos humanos, sobre conflicto y las necesidades de los ciudadanos.

En primera instancia, Álvaro Tirado Mejía, abogado, historiador, exembajador, exconsejero para los derechos humanos y autor del libro El presente como historia, en diálogo con Hora20 de Caracol Radio, contó que la historia no es simplemente el pasado, pues sostiene que el presente es parte también de la historia. Contó que, aunque el país ha tenido positivos avances y momentos complejos como la violencia de los años cincuenta o la Constitución de 1991, y relativos momentos de progreso, cree que no se puede dejar de lado que el país ha vivido un régimen democrático liberal con muchas carencias. No obstante, está convencido que el país sigue enfrentando dos grandes problemas: la violencia y la desigualdad social.

De otro lado, explicó fenómenos como el de la protesta, “la de hoy tiene otras características a la de hace varios años porque la sociedad colombiana ha cambiado y el hecho internacional del declive de los partidos políticos tiene gran peso...ahora la sociedad es individualista y eso tiene que ver con elementos como la tecnología, hay seres aparte y por eso la protesta no se canaliza, no hay partidos, no hay asociaciones y surgen protestas justificadas, pero sin organización”.

De otro lado comentó que el mundo va hacia una polarización insana donde la razón queda de lado y viene el epíteto, “la negación del diálogo; algo en lo que el país cada vez avanza hacia atrás en ese sentido”.

El análisis de los panelistas a los libros de Álvaro Tirado Mejía y Jorge Orlando Melo

Para Norma Jimeno, filósofa, consultora y columnista, estos libros tienen

intención pedagógica, pues cree que se pretende encontrar con la verdad y analizarla. De otro lado, comentó que este tipo de lecturas ayudan a preparar el camino para lo que venga en adelante con las revelaciones que se den a partir de los hallazgos de la Comisión de la Verdad y la JEP. En cuanto a la importancia del ejercicio de la memoria, comentó que es la facultad de identidad, “cuando se nos quita lo accesorio, lo que cuenta es lo que queda en la memoria, yo no creo que exista algo como la tierra del olvido y seguir adelante. Puede que le demos la espalda a la verdad, pero eso no hace que desaparezca, solo que nos sigamos tropezando.”

Fernando Rojas Parra, doctor en historia, profesor universitario y experto en asuntos urbanos, comentó que encuentra en los dos libros la posibilidad de reflexionar sobre el país en el que estamos hoy. “No es resultado de una coyuntura loca, es un acumulado de años, de hechos, de personajes que determinaron el punto en el que estamos llegando y sobre todo, lo que viene para nosotros; un momento de un cambio generacional muy potente”, agregó que para el país es importante entender que el futuro no podría estar determinado por fuerzas políticas, sino por el inconformismo.

Felipe Ossa, librero y director de la Librería Nacional, celebró que se reviva el hecho de construir memorias, autobiografías y de escribir sobre historia; “todo estuvo muy apartado de nuestra realidad colombiana. Es cierto que sobre todo en el siglo XIX había memorias de próceres y parece que por especie de vergüenza se consideraba que no había porque escribir vivencias y memorias”, por lo tanto, describe que es grato que eso se esté produciendo ahora y que surjan libros como el de Tirado y que haya un deseo, una atención por publicar libros de historia.

En cuanto a su importancia, afirmó que la historia es la memoria de los pueblos, “llegamos al momento en que se dejó de dar en colegios, se abandonó la tradición de enseñar y es importante a raíz de la nueva historia de Colombia y de nuevos historiadores; hace varios años se pasó a la historia que analiza, que se proyecta, que revisa los hechos a una historia que teníamos que solo era sobre los próceres, batallas y que no profundizaba”.