Cuarta ola de COVID-19 podría empezar a mediados de octubre

Jaime Ordóñez, médico epidemiólogo, habló con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio y aseguró que la cuarta ola de contagio por COVID-19 podría ocurrir en 2 o 3 semanas.

"No podemos esperar que el mundo ande igual, así que lo pasa en Europa no pasa al mismo tiempo que aquí. En Latinoamérica no ha empezado la nueva ola, se estima que sea a finales de octubre o principios de noviembre", dijo el médico.

Ordóñez aseguró que en pocas semanas se podrían ver 10 mil casos diarios.

Frente al uso del tapabocas aseguró que se debe seguir utilizando y que su uso se extendería hasta final del otro año.

"No podemos dejar de usar el tapabocas, esta semana tenemos un promedio de 1400 casos diarios y 32 muertes diarias, eso sería la segunda causa de muerte en el país. Tenemos que seguir usando el tapabocas, yo creería que todo el siguiente año", afirmó

Frente al anuncio de Pfizer de buscar la autorización de su vacuna en menores de 5 a 11 años, resaltó que la vacunación en esta etapa es muy importante, pues sin ella ningún país tendrá la inmunidad de rebaño.