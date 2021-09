Estos son los días de licencia que podría tener tras muerte de su mascota

El representante Alejandro Chacón habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre el proyecto de ley que busca otorgar licencia remunerada para los trabajadores cuando muere su mascota doméstica.

"Este es el reconocimiento a los afectos, a la familia multiespecie para las mascotas. Tenemos luto por un familiar cercano y se dan 5 días. Ahora se le podría dar 2 días de licencia al trabajador que tenga reconocido en su vínculo inicial laboral, o en el transcurso, a su mascota para que pase su luto", dijo.

Adicional a esto, explicó que las personas deben reportar que tienen esa mascota y mostrar algunos documentos de responsabilidad, como el carné de vacunación.

"La cuantificación depende del salario del trabajador, no es por la familia, sino por el trabajador. Dependerá del día que le corresponde. Que le reconozcan 2 días a alguien que tuvo una mascota por 12 o 16 años no es algo común que va a pasar mucho tiempo, entonces se convierte en algo de la sociedad moderna", dijo.

Y agregó: "Si tiene reconocido en su carpeta laboral, lo puede hacer. Esto no es para abusar, hay límites, pero no de cantidad, si los reporta y responde por ellos, se puede. Así a algunos no les guste, deberán reconocer que los animales son importantes como el humano".