Francisco Santos sobre MinTic: "La responsabilidad política es fundamental"

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el exembajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, se refirió al juicio que está a punto afrontar la exrepresentante Tatiana Cabello, por supuestas exigencias de dinero a su Unidad de Trabajo Legislativo.

Recordemos que la Corte Suprema de Justicia la acusó por el delito de concusión en concurso homogéneo, en la modalidad de delito continuado.

"Ella tenía garantizado su lugar por la ley de cuotas, y no se podía reemplazar. Por otra parte, cuando mi hijo Gabriel se lanzó, yo me salí de cualquier elaboración de listas en Bogotá y no tuve ninguna injerencia en el tema", comentó. El exembajador Santos reiteró que en las otras listas sí estuvo presente porque así se lo pidieron.

"En ese momento ella era aforada, como persona responsable era lo que tenía que hacer. Luego la justicia haría lo propio", reiteró.

Lea también Fuerte agarrón durante debate de moción de censura a MinTIC, Karen Abudinen

Sobre MinTic

Por otra parte, sobre la posición de Gabriel Santos y la suya misma sobre la moción de censura contra la MinTic, Karen Abudinen, afirmó que esto no debió pasar:

"La responsabilidad política es fundamental. En este campo todo está cambiando y tienen que adaptarse al nuevo momento sin perder los valores".

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio.