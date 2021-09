Gabriel Santos, del Centro Democrático, renunció a Comisión de Acusaciones /

Durante una sesión plenaria, en la Cámara de Representantes, el congresista del Centro Democrático Gabriel Santos presentó su renuncia a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara, encargada de investigar a los aforados constitucionales, argumentando inconvenientes de carácter personal.

"Esto no obedece a nada distinto a que fui padre recientemente y mi situación familiar y laboral no me permite, de alguna forma, darle el trabajo que la comisión y que las personas investigadas y que tienen expedientes, requieren. Sería injusto de mi parte con esas personas", afirmó el legislador del partido de Gobierno.

Así las cosas, el congresista por Bogotá señaló que "reconociendo que la carga de trabajo y personal sobrepasa mis capacidades, he decidido dar un paso al costado, para que sea mi partido quien designe a la persona que me remplace".

Precisamente con la decisión de Santos, que fue aprobada por la plenaria con 126 votos por el Sí y 1 por el No, lo que corresponde ahora es que el Centro Democrático defina quién entrará en lugar del parlamentario a esta célula legislativa. De esta colectividad, no obstante, los representantes Óscar Villamizar, Ricardo Ferro y Edward Rodríguez ya pertenecen a esta comisión.