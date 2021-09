"Usted es corrupta o incompetente": oposición arremete contra la MinTIC

Con la intervención del congresista del Partido Verde, León Fredy Muñoz, arrancó en la Cámara de Representantes el debate de Moción de Censura en contra de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por la pérdida de más de $70 mil millones de pesos,producto de un anticipo de un contrato de conectividad con la Unión Temporal Centros Poblados.

Lea también:

El representante del departamento de Antioquia comenzó criticando que producto de este presunto acto de corrupción alrededor de dos millones y medio de menores de las zonas más apartadas del país siguen sin conectividad ni acceso a internet. Por ello, calificó esta polémica como un 'acto para delinquir'.

En caso seguido, Muñoz criticó la postura de la ministra de que, dice él, 'todo fue a sus espaldas'. "Con ese cuentico de que la culpa es del otro, ahí se están perdiendo los recursos públicos. Uno tiene que ser muy inepto o muy corrupto para no darse cuenta de esto. Todo fue preparado", añadió.

Además, el parlamentario cuestionó que empresas que conforman Centros Poblados cambiaran dos meses antes de la licitación sus razones sociales a temas de tecnología y comunicaciones, afirmando que la ministra sí sabía quiénes eran los contratistas de esta UT. De hecho, mencionó un contrato que actualmente tiene vigente el MinTIC con la empresa Funtics, integrante de Centros Poblados.

Finalmente, Muñoz aseguró que la ministra sí sabía de todo "el entramado que se estaba preparando", mencionando a dos 'funcionarias estrellas' que se habrían encargado de que Centros Poblados ganara la licitación: Sandra Mesa, secretaria general de la cartera y la subdirectora de Gestión, Adriana Orjuela.

"El que vote esta moción a favor de la ministra, lo hace a favor de la corrupción y en contra de los niños y niñas de este país", concluyó el congresista verde, advirtiendo que la caducidad del contrato generará inconvenientes como 'millonarias demandas'.

Por su parte, en caso seguido, la representante Katherine Miranda, también del Verde, habló de vínculos del carrusel de la contratación con este proceso que dejó en vilo más de $70 mil millones de pesos. "No hay que ser experto en contratación ni en Tics, para darse cuenta que detrás de este consorcio estaba Álvaro Cruz y Emilio Tapia, conocidos por el Carrusel de la Contratación", afirmó la representante por Bogotá.

Y sostuvo, precisamente, que ese dinero del anticipo no ha salido del país, "al menos no de manera legal", como lo había señalado la ministra. "Es su responsabilidad decirnos dónde está la plata. No hay una transferencia real de Centros Poblados hacia Estados Unidos", enfatizó.

Abudinen, que está acompañada de los ministros del Interior Daniel Palacios, y de Defensa Diego Molano, intervendrá tras la participación de todos alrededor de 20 parlamentarios, que han pedido la palabra.