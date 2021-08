Aldo Leao Ramírez: "Yo de técnico hubiera convocado a James"

Aldo Leao Ramírez, exjugador de la Selección Colombia, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde, entre varios temas, se refirió a James Rodríguez y su asuencia en el combinado nacional. El samario aseguró que si él fuera el técnico lo hubiera convocado para las Eliminatorias.

"Soy un bendecido de haber tenido la oportunidad de haber podido compartir con ellos (James y Falcao), con James, además, tengo una amistad, he compartido fuera de la cancha y para mí es una benidición. Muchos idolatramos y decimos Messi y Cristiano, sí son admirables, yo como colombiano, ídolos, Falcao y James", comentó Ramírez.

El samario añadió: "Hoy en día la gente y muchas personas olvidan el ser humano. Hoy en día, si me pongo de técnico, yo convoco a James, porque a nosotros no se nos puede olvidar lo que James nos ha dado a nosotros".

Ramírez señaló a Rafael Benítez: "el tema de James no pasa por él, porque tiene un técnico que no es de su agrado... estas son las cosas difíciles de esta carrera. James tuvo la posibilidad de hacer una pretemporada completa, se está entrenando bien, no tiene lesión, no juega los domingos, porque el técnico no lo convoca y no lo lleva, no es culpa de James".

Y agregó a su argumento: "Lo de James, en torno a la Selección, el líder que es, yo lo hubiera convocado".

Para el exjugador de Nacional, su baja en la selección no se trata de un tema personal con Reinaldo Rueda. "También he estado con el profe Reinaldo, no creo que le esté cobrando algo, de pronto para el profe, el conocimiento y el pensamiento, y lo que él requiere, quiere jugadores que esté en competencia. Yo colocándome en lugar de técnico, yo lo llevo. Son tres partidos de Eliminatoria, en cualquiera lo puedo poner, además de lo que me puede generar en el grupo James".

Aldo Leao fue comprensivo con los reclamos de Johan Mojica y Jhon Córdoba tras no haber sido convocados a la Selección Colombia; no obstante comentó que se debe respetar la decisión del técnico