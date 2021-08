“Buena energía a los convocados y al cuerpo técnico, soy fan de mi Selección”

James Rodríguez envió un sentido mensaje de aliento para la Selección Colombia, incluido el técnico Reinaldo Rueda, de cara a los próximos tres partidos por Eliminatorias que se llevarán a cabo durante el mes de septiembre. El volante aseguró que apoyará a sus compañeros para conseguir los nueve puntos y dejó en claro que no hay ningún inconveniente con el cuerpo técnico.

"Quiero darle una buena energía a los que convocaron, al cuerpo técnico también, no tengo nada contra ellos; no tienen nada contra mí", comentó el jugador del Everton mediante su cuenta de Twitch.

Y añadió: "Quiero enviarles toda la energía para que hagan los 9 puntos, si Colombia gana, el país está contento. No pasa nada con nadie, no tengo nada con nadie, soy fan número uno de Colombia, de mi Selección Colombia, la gente que está cerca mío sabe que soy hincha fiel y si me toca estar fuera pase lo que pase, siempre voy a estar ahí, siempre poniendo buena energía para mis compañeros".

El volante, que estuvo pocos minutos en la transmisión, agregó que deseaba expresar esto, así como dejó en claro que continúa enfocado en su trabajo, así pase algunos cuantos minutos en la red social.

James, quien ya retornó a los entrenamientos con el Everton, enfatizó que no busca crear polémicas en Twitch, solamente compartir con sus seguidores y es algo que seguirá haciendo en la medida de lo posible.