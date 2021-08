Carlos Caicedo: Salimos del país por un plan inminente para asesinarme

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo habló de su salida del país por recientes amenazas de muerte.

"Yo salí por una información de una fuente sobre un plan inminente de que las Autofedensas Gaitanistas para asesinarme. No me llamó nadie a amenazarme. Más que llamadas corresponde a fuentes veraces sobre este plan", contó el gobernador.

Caicedo enfatizó en que buscó la protección del Estado, pues su fuente le aseguró que en las próximas horas lo iban a ejecutar.

"Teníamos dos opciones: Esperar el hecho o esperar que se fortaleciera el esquema de seguridad. Para efectos de enfrentar el hecho pusimos en conocimiento de altos mandos del Ejército y la Policía. Estos procesos son lentos y el gobierno aún no se pronuncia", manifestó.

El gobernador afirmó que la fuente fue quien advirtió a las autoridades y fue quien se dispuso a compartir la información sobre el plan a organismos de derechos humanos del país y a algunos dirigentes: "La fuente nos avisa, esa misma fuente comparte la información con funcionarios, con el Ejército. Converso con el Ministro de Defensa y él se lo comparte al director de la policía y el director del Gaula viaja para verificar la información".

Enfatizó en que si la información no hubiese sido confiable no habría salido del país.

"El Gobierno me tiene que dar las garantías"

Carlos Caicedo, además aclaró que por ahora el Gobierno no le ha garantizado un esquema de seguridad: "No he obtenido garantías, esta no es la primera vez que recibimos amenazas, esto se da por sus clanes mafiosos, por el sabotaje de los clanes narcoparamilitares que se mueven en el Caribe y en el Magdalena. Representamos una voz alternativa, una voz de oposición, es un mandato que el pueblo nos entregó. Esperamos que el presidente asuma su responsabilidad y de esas garantías", dijo.

Explicó que, utilizaron 6 días de vacaciones para no esperar la aprobación del permiso que se necesita para que un gobernador salga del país: "Hicimos solicitud al ministerio para que autorizara la permanencia nuestra fuera del país, mientras se logra establecer un esquema de seguridad y mientras se logra saber los organizadores de esta amenaza. Solo exigimos garantías para gobernar en un lugar donde el uribismo fue derrotado. Hay un plan de determinadores de la extrema derecha que buscan desestabilizar al país", dijo.