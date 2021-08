“El libro está inspirado en mi propósito de rendirle tributo a la policía”

En 10AM Hoy por Hoy habló el General Óscar Naranjo, catalogado como el mejor policía del mundo, para hablar de su nuevo libro ‘Se Creían Intocables’, que cuenta su vida como militar y las capturas más representativas que hizo en su carrera.

“El libro está inspirado en mi propósito de rendirle tributo y homenaje a esos policías que, anónimamente, trabajaban sin descanso en esta lucha”, comentó Naranjo quien aseveró que la Pandemia le sirvió para poderlo escribir y poder compartir con sus primeras nietas.

Sobre los golpes que les dio a diferentes cabecillas del narcotráfico, el general señaló que el que más guerra le dio fue ‘Chupeta’: “Hubo narcotraficantes que se volvieron míticos y uno de ellos fue Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido en ese mundo criminal como alias Chupeta. Él era clase media y salió de la universidad al narcotráfico. Él nos dio mucha guerra”.

También se refirió a si le gustaría enfocarse en una carrera a la Presidencia de Colombia: “Yo tengo un carácter muy institucional, estuve 36 años en una institución donde realmente el respeto por la convivencia y lay me marcó… Yo he sido feliz como servidor público, como funcionario público, sirviendo desde las instituciones y como vicepresidente, pero no fui preparado para salir a hacer política electoral”.

Naranjo habló sobre la presencia de carteles de la droga mexicana en Colombia y dijo que, si bien ellos controlan gran parte del negocio en el hemisferio, no hay presencia armada en el país: “Tiende a haber exageraciones con eso de la presencia de mexicanos en Colombia, evidentemente hay líneas de coordinación, pero estas suelen ser invisibles. Aunque hay una globalización general delincuencial en el mundo, en el caso colombiano no tenemos ese despliegue armado de mexicanos vinculados al narcotráfico”.

También tuvo palabras para la serie que pasó en Netflix llamada ‘El General Naranjo’: “A la serie le fue muy bien, pero a mí no me fue también y fue porque la gente se confundió y no entendió que esto es una mezcla de realidad y ficción, entonces mucha gente decía que yo no era el superhéroe que muestran en pantalla y tienen razón”.

“Lo primero para acabar la violencia es que haya voluntad, y eso se consigue con ese tipo de mecanismos como un acuerdo político”, concluyó el General Naranjo para referirse al Acuerdo de Paz y dijo estar muy orgulloso de usar la confianza de los colombianos para hacer parte de las negociaciones en La Habana con la Farc