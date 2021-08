El Pulso del Fútbol, 12 de agosto de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol Óscar Rentería y Rafael Villegas hablaron sobre la actualidad de varios jugadores de nuestro país en el mundo y sus aspiraciones de llegar a la Selección Colombia. Óscar dijo: “Nunca hablo, ni escribo por molestar o incomodar a alguien, pero ayer el Atalanta ganó por seis goles con un gol de Muriel y dos asistencias de Duván Zapata, y no sé por qué allá si sirven y en Colombia no”. Sobre el tema Rafael agregó: “No hay un día que no aparezca una información sobre James Rodríguez, y es que el colombiano es uno de los futbolistas con más seguidores en sus redes. Creo que se ha dedicado más a eso, que al fútbol”.

Le puede interesar también: En imágenes: En El Campín se cumplió el tercer día del morfociclo

No olvide escuchar el audio del programa.