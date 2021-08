Fidelia Quirot: "Anthony no regala metros en la arrancada"

Anthony Zambrano hizo historia luego de haberse proclamado subcampeón olímpico en la prueba de atletismo de los 400 metros planos en los Juegos de Tokio 2020. El colombiano, que logró un registro de 44.08, solo fue superado por Steven Gardnier de Bahamas, con un registro de 43.85.

La exatleta cubana, Ana Fidelia Quirot, quien fue especialista en pruebas de medio fondo y se colgó campeonatos de 400 metros y 800 metros, habló con El VBar de Caracol Radio sobre la carrera hecha por Anthony Zambrano que lo proclamó con la medalla de plata.

Sobre las características y dureza de la prueba, la cubana dijo: "Es una prueba que en el ambiente del atletismo es llamada 'la prueba de la muerte', porque es bien fuerte. Tiene que tener resistencia, velocidad y fuerza para poder desempeñarse positivamente y lograr resultados. El atleta debe tener disciplina, constancia, perseverancia para lograr lo que se traza y el grupo que lo atiende como entrenadores, psicólogo. Es una prueba muy difícil".

Una de las críticas que se le hacen a Zambrano es la partida de la prueba, ya que se le puede ver un poco retrasado en los primeros metros. Ante esto, Quirot expresó.

"La prueba de 400 es una prueba como el 800, tiene que tener táctica. Yo creo que Anthony no regala metros en los primeros 200 o 250 metros. El atleta desarrolla su táctica según los adversarios. Él hizo una carrera fabulosa y sobre todo ese remate fenomenal. Tú puedes regalar metros, pero si no tienes la fuerza en los últimos 100 metros, no vale nada o se puede hacer la carrera sin reglar metros y si no tiene esa fuerza, no la logra. Él es un atleta que ha venido en ascenso y está muy bien preparado" comentó.

La exatleta cubana destacó la disciplina como una de las prioridades que deben tener los atletas para conseguir éxitos.

"Si pudiera aconsejar a todo atleta que viene en ascenso y que logre resultados relevantes en el área internacional; que ante todo el atleta debe ser sencillo y no creerse cosas, porque uno llega a la gloria y se olvida de su gente, de su pasado. Que siga en la senda de la victoria, que siga entrenando, porque ahora los compromisos son más fuertes. Llegar llega, pero difícil es mantenerse. Tiene que centrarse en lo que ha logrado y lo que quiere alcanzar", manifestó.

Por último, en el aspecto de la mejora de tiempo, Quirot comentó los aspectos que le pueden ayudar, teniendo como referencia a Cuba, de múltiples atletas exitosos.

"Tiene que tener un entrenador que sea capaz de continuar este trabajo y dosificando bien las cargas de entrenamiento según la competencia en la que va a participar Anthony. No tenemos ningún secreto, el secreto de cuba es compartir lo que ha hecho, se ha hecho en Colombia con otros entrenadores", finalizó.